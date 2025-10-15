El presidente Rodrigo Chaves aseguró que el gobierno de la República no puede subir los impuestos, ya que es potestad de la Asamblea Legislativa.

El mandatario hizo referencia a la polémica que surgió por las declaraciones del viceministro de Hacienda, Luis Molina, en la Comisión de Hacendarios.

“Don Luis, se fue de cholo, lo embarcaron y nadie lo tiene tratando de sonar elegante. Aquí es claridad, no hay subida de impuestos. Que un oficial de gobierno se haya querido lucir, eso es un tema de disciplina entre él y yo. Ya le jalé las orejas ayer por teléfono y hoy lo hago en público. Váyase a trabajar y aprenda la lección”, comentó Chaves en la conferencia de prensa de este miércoles.

Durante la sesión en la Asamblea, el funcionario de Hacienda conversó con los diputados sobre varios componentes del gasto tributario del país, es decir, el dinero que no recibe el fisco por las exoneraciones fiscales.

Entre ellas mencionó las exenciones en el impuesto de renta en las Zonas Francas, al aguinaldo y el salario escolar, al igual que la tarifa reducida del Impuesto al Valor Agregado (IVA).