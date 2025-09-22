El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, destacó que este lunes se vivirá un hecho histórico para la vida democrática.

Arias confirmó que todo el proceso se desarrolla bajo toda conformidad con la Constitución Política, las leyes vigentes y el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

“Este acto se realizará en la normalidad del Estado de Derecho y es una muestra más de nuestra solidez democrática. Por ello, debe quedar claro que en esta tarde la Asamblea no juzgará ni destituirá al presidente”, destacó Arias.

El jerarca destacó que se trata de “un trámite más, en un procedimiento especial cuando se juzga a un miembro de un Supremo Poder”.

“Si la solicitud para levantar la inmunidad del presidente Chaves fuera aprobada, se

entenderá como la autorización para que el Poder Judicial pueda continuar el proceso

mientras el presidente siga en el cargo, dándole todas las garantías presentes en nuestras normas”, confirmó

Destacó también que, en caso de que la solicitud sea rechazada, el caso seguirá su trámite una vez que el presidente de la República deje su cargo, por medio de tribunales ordinarios.

El presidente de la Asamblea reiteró que el parlamento honrará su deber con

serenidad y de la mano con la Constitución Política.