El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, confirmó el fallecimiento de Víctor Emilio Láscarez, exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN).

“Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de mi querido amigo Víctor Láscarez Láscarez, exdiputado de la República y compañero de tantas jornadas de servicio público”, dijo en redes sociales.

Láscarez se desempeñó como diputado entre 2009 y 2010 tras la salida de la Ofelia Taitelbaum, quien dejó la diputación para asumir como Defensora de los Habitantes.

“Víctor fue, ante todo, un hombre comprometido con las causas sociales, con la defensa de los derechos laborales y con la búsqueda de una vivienda digna para las familias costarricenses”, agregó.

Arias afirmó que durante los primeros años de esta administración legislativa tuvo “el privilegio de contar con su valiosa asesoría y su lealtad inquebrantable”.

“Su paso por la Asamblea y por la vida pública deja una huella de compromiso, humildad y solidaridad”.

Láscarez también fue excónsul de Costa Rica en Nicaragua, pero renunció a su cargo en 2008 tras la solicitud del gobierno de Óscar Arias.