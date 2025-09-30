El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, anunció este martes que se someterá a una intervención quirúrgica programada para este miércoles 1 de octubre.

Se trata de una cirugía endoscópica de senos paranasales, un procedimiento que busca abordar problemas de salud en dicha área.

Periodo de Recuperación

Tras la operación, el jerarca deberá acatar la recomendación médica de iniciar un periodo de recuperación y reposo.

El tiempo estimado rondará entre dos y tres semanas, un lapso que dependerá directamente de su evolución post-operatoria.