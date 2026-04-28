La ausencia de al menos 22 diputados, entre oficialistas y aliados, en la última sesión del período constitucional 2022 – 2026 generó críticas por parte del presidente saliente del Congreso, Rodrigo Arias, puesto que la falta de quórum provocó que no se conociera el Expediente 25.400 sobre la denuncia por presunto hostigamiento sexual contra el diputado Fabricio Alvarado.

Tampoco se pudo aprobar en segundo debate el Expediente 25.291, que contempla créditos por $800 millones para el Tren Rápido de Pasajeros.

“Realmente lo lamento muchísimo. Hace cuatro años iniciamos con esperanza esta labora y esperaba que hoy pudiéramos concluir ese trabajo con buenas noticias”, dijo el presidente del Congreso, Rodrigo Arias.

“Le pido perdón al pueblo de Costa Rica, porque por las decisiones políticas del oficialismo, esta Asamblea no pudo concluir aprobando lo que el pueblo se merece”, añadió Arias.

A la vez mencionó que la actual Asamblea Legislativa aprobó al menos 600 expedientes en segundo debate.

Arias aseguró que debió haber un mayor diálogo entre los poderes de la República y que, algunas conductas, incluso en el Congreso, no permitieron algunos avances.