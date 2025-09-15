Luis Guillermo Solís Rivera

Expresidente de la República

El pasado 2 de setiembre, en un acto tan meritorio como justo, la Biblioteca Nacional inauguró la exposición “Rodolfo Cerdas, una vida costarricense”. La exposición, que estará abierta todo el mes de setiembre, recoge los aportes intelectuales y políticos de este eminente ciudadano, académico y hombre público quien, pese a haber partido físicamente en el 2011, dejó tras de sí un luminoso legado que lo hace, hoy más que nunca, imprescindible. En esa fecha conmemorativa de la emancipación política de Centroamérica de España, recuerdo a uno de sus más ilustres hijos.

En efecto, echamos de menos a Rodolfo, su claridad, la hondura de su pensamiento, su intuición y, sobre todo, su profundo conocimiento del vínculo virtuoso que, indefectible e irrevocablemente, une a la Historia con la política.

¡Cuánta falta nos hace recordar -como lo hizo él- que el sedimento temporal que se acumula en el decurso de los pueblos no pasa ni puede pasar en vano! Y más todavía, que los tomadores de decisión deben reconocer tanto el valor de lo construido como la necesidad de salvaguardarlo, renovándolo y reconstituyéndolo, con perspectiva de futuro. Esa tarea, que sólo es posible mediante la crítica, es un ejercicio que nunca está exento de contradicciones, es indispensable tanto para evitar la repetición de errores garrafales, como para no caer en ocurrencias o ser presas de las imaginarias conspiraciones que son tan propias de los populismos de nuestra época.

Como maestro, Rodolfo me enseñó el valor de la erudición sin pedantería. Como colega, la riqueza del pensamiento que se construye en colectivo.

Como político, la riqueza que se esconde en la experiencia de los pueblos, por sencillos que estos sean.

Como ciudadano, la inevitable obligación de servir, aún con nuestras limitaciones y defectos, en la vida nacional.

Esas lecciones, que fueron aprendidas por él a lo largo de una vida en la que no faltaron avatares ni sobresaltos, siguen siendo válidas en tiempos como los actuales, donde estamos sometidos a la dictadura de la superficialidad, al individualismo, a la genuflexión impúdica y a la deliberada convocatoria a la apatía cívica que, acompañada por el miedo, es el camino preferido por los tiranos para entronizarse en el poder.

Quiero recordar a Rodolfo tan vigoroso como creativo, ingenioso sin llegar al sarcasmo desmovilizador, optimista incluso en tiempos de sequía y capaz de explicar, más allá de las especulaciones infundadas y los dogmas que paralizan porque confunden, los más complejos fenómenos sociales.

Ese es el Rodolfo imprescindible: el que se habría sublevado contra el desfinanciamiento de la educación pública; el que habría abogado por el fortalecimiento -no el desmantelamiento deliberado- de la seguridad social; el que habría levantado su voz en favor de la convivencia ciudadana frente a quienes miran a la inseguridad como una oportunidad para cercenar libertades públicas y demeritar a las instituciones democráticas.

Ese Cerdas, el del verbo encendido en la curul, el del pensamiento sereno en la cátedra, el de la mirada inquieta hacia el resto de Centroamérica siempre sumida en la injusticia, es el que necesitamos rescatar.

No rescatarlo del olvido porque ya Rodolfo se encuentra mucho más allá de éste, sino como clarín de lo mucho que todavía puede hacerse para salvar a Costa Rica. Y haciéndolo a “la tica”, con respeto, construyendo puentes, no dinamitándolos y procurando inspiración en nuestra experiencia nacional, porque es necesario saber de dónde venimos para tener certeza de hacia dónde vamos.