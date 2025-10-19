Rodada Rosa 2025: motociclistas recaudan ₡1.5 millones para combatir el cáncer de mama

Más de 200 motociclistas participaron este domingo en la Rodada Rosa, una iniciativa organizada por Red Motors en el marco del Motoberfest Life 2025.

Esta actividad logró recaudar ₡1.5 millones, que será destinado a fortalecer los programas de la Fundación Mujeres en Rosa que desarrolla en beneficio de las personas diagnosticadas con cáncer de mama.

Este evento se realiza cada año, sin embargo, en esta edición, el objetivo era recaudar fondos para la Fundación Mujeres en Rosa, organización que brinda alimentación, terapias y acompañamiento a pacientes con cáncer de la provincia de Heredia, atendidos en el Hospital San Vicente de Paúl.

Foto: cortesía

Allan Rojas, jefe de ventas de Red Motors, menciona que esta edición fue una muestra de solidaridad y compromiso de la comunidad motociclista.

“Queríamos que esta Rodada Rosa fuera más que una experiencia de motociclismo; buscábamos generar conciencia y apoyar a quienes enfrentan esta enfermedad con valentía”, indicó Allan.

Por su parte, Marcela, quien es la presidenta de la Fundación Mujeres en Rosa, indicó estar agradecida por el apoyo y la contribución hacia la Fundación.

“Por primera vez podremos iniciar el 2026 con recursos propios para trabajar desde nuestro albergue y sostener todos nuestros talleres. Estos fondos nos permitirán fortalecer los talleres de fisioterapia oncológica, los programas de acompañamiento en el albergue, la red de voluntariado del Hospital San Vicente de Paúl”, indicó Marcela.

La Rodada Rosa es un evento anual que combina la pasión por las motocicletas con la solidaridad para aquellos que más lo necesitan.