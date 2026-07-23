Roce por Junta Directiva de la CCSS se traslada a los tribunales

La gobernanza de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) atraviesa un nuevo capítulo de confrontación institucional. Rocío Alfaro Molina, representante electa del sector sindical, denunció públicamente lo que califica como “estrategias politiqueras” por parte del Poder Ejecutivo para retrasar la conformación oficial de la Junta Directiva.

Según la funcionaria, estas acciones mantienen a la institución en un estado de parálisis administrativa o “descabezada”, impidiendo que se tomen decisiones críticas para la seguridad social del país.

El conflicto escaló tras la supuesta convocatoria de la presidencia ejecutiva, liderada por Mónica Taylor, a una nueva asamblea para elegir representantes sindicales.

Alfaro sostiene que este supuesto llamado es improcedente, pues ya existe un proceso de elección previo cuyos resultados no han sido impugnados ni señalados por faltas procedimentales.

La representante asegura que el Consejo de Gobierno ha ignorado el trámite administrativo para la juramentación de los electos, optando por dilatar el proceso sin responder a las gestiones realizadas. Esta situación administrativa tiene un impacto directo en los servicios de salud. Alfaro enfatizó que, mientras la Junta Directiva no esté debidamente integrada, es imposible resolver problemas urgentes como las crecientes listas de espera para operaciones, el deterioro de la infraestructura hospitalaria, las deficiencias en los Ebais y la recurrente falta de fármacos.

“El Gobierno insiste en actuar fuera de la Ley”, afirmó la representante.

Ante esta situación, el sector sindical recurrió a la vía judicial mediante una solicitud de medida cautelar anticipada ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra el Consejo de Gobierno.

El objetivo primordial es frenar cualquier acto que pretenda rechazar el nombramiento de la representación sindical ya elegida.

Con esto, buscan evitar que el Gobierno realice sesiones de junta con integraciones que califica de “ilegales e ilegítimas”, cuyos acuerdos podrían ser declarados nulos en el futuro.

Por su parte, la CCSS mantiene una postura divergente. En una respuesta oficial, la institución aclaró que no se trata de una nueva convocatoria, sino del cumplimiento de un acuerdo del Consejo de Gobierno vigente desde mayo.

Según la entidad, la Presidencia Ejecutiva únicamente está instando al movimiento sindical a remitir los perfiles correspondientes para dar continuidad al proceso de integración.

La institución asegura actuar bajo el marco jurídico vigente y con respeto a la autonomía de los sectores involucrados, mientras el conflicto técnico-legal sigue sin resolverse.