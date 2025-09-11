La iniciativa llevará la robótica educativa a los centros de cuido infantil de todo el país, beneficiando a 17.705 niños y niñas en etapa preescolar.



El programa, impulsado por el Gobierno de la República, representa una inversión inicial de ₡1.280 millones para este 2025.

La estrategia contempla la distribución de 8 mil kits de robótica en 502 Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), así como la capacitación de más de 400 funcionarios en todo el territorio nacional.

Iniciativa beneficiará a 17.705 prescolares. Foto: cortesía Ministerio de Salud.

Con esta medida buscan fortalecer habilidades como el pensamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas y una primera aproximación al mundo de la programación.

“El futuro de Costa Rica depende de la inversión que hagamos hoy en nuestra niñez. Con este proyecto estamos sembrando igualdad de oportunidades y acceso a la tecnología desde la primera infancia”, destacó la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive.

Innovación desde la primera infancia

La propuesta es liderada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), y posiciona a Costa Rica como un referente en innovación educativa en la región.

“Para CEN-CINAI, este proyecto es histórico: la robótica no es solo una herramienta tecnológica, es un puente hacia el pensamiento crítico, la creatividad y la inclusión desde los primeros años de vida”, afirmó Marianella Ribas, directora nacional de la institución.

El programa contempla un crecimiento sostenido: en 2026 se proyecta más que duplicar la inversión, alcanzando ₡2.700 millones para ampliar su alcance y reforzar el impacto en los centros de cuido.

La ministra del MICITT, Paula Bogantes, subrayó que con este paso se construye una base sólida para el futuro del país.

“Al acercar la tecnología a los niños desde la primera infancia, no solo reducimos brechas, sino que también sembramos la semilla del talento humano que liderará el desarrollo de Costa Rica en las próximas décadas”, concluyó.