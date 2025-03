El aprendizaje en el aula está cambiando y Costa Rica podría ser testigo de innovaciones tecnológicas en el ámbito de la educación.

TOMi8, un dispositivo creado en Latinoamérica de menos de un kilogramo, está diseñado para transformar cualquier proyector o televisor en una pizarra interactiva.

Con un procesador de 8 núcleos, 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, TOMi8 permite que los docentes cuenten con herramientas de inteligencia artificial incluso sin conexión a internet.

El dispositivo se conecta vía HDMI a cualquier pantalla, convirtiéndola en un centro interactivo.

No requiere calibración manual y responde al tacto con rapidez. Además, su cámara de 13 megapíxeles permite interacciones con estudiantes y la detección de ruido nocivo en el aula.

Pero el verdadero potencial de TOMi8 radica en su capacidad de optimizar el aprendizaje a través de inteligencia artificial y herramientas colaborativas. Entre sus funciones destacan:

“Lo difícil de la IA no es que te quite el trabajo, sino no saber adaptarte. Con TOMi8, los maestros pueden acceder a herramientas de IA sin necesidad de internet, lo que les permite optimizar su metodología de enseñanza”, destacó Vargas.