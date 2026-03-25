Un robot humanoide se robó la atención durante la inauguración de una cumbre sobre educación en inteligencia artificial en la Casa Blanca.
El dispositivo, un modelo Figure 3 desarrollado por la empresa Figure, acompañó a la primera dama Melania Trump hasta la mesa principal, donde también participaba Brigitte Macron.
El robot caminó de forma sincronizada junto a Melania y presentó a la anfitriona en inglés, además de dar la bienvenida a los asistentes en varios idiomas.
El evento forma parte de la iniciativa “Fomentando el futuro juntos”, que busca impulsar el acceso a tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, para apoyar la educación y proteger a menores en entornos digitales.