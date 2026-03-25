Un robot humanoide se robó la atención durante la inauguración de una cumbre sobre educación en inteligencia artificial en la Casa Blanca.

El dispositivo, un modelo Figure 3 desarrollado por la empresa Figure, acompañó a la primera dama Melania Trump hasta la mesa principal, donde también participaba Brigitte Macron.

.@FLOTUS arrives at her Fostering the Future Together summit on AI education, joined by @Figure_robot 03, an American-built humanoid robot pic.twitter.com/BS2wPjgl8v — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 25, 2026

El robot caminó de forma sincronizada junto a Melania y presentó a la anfitriona en inglés, además de dar la bienvenida a los asistentes en varios idiomas.

El evento forma parte de la iniciativa “Fomentando el futuro juntos”, que busca impulsar el acceso a tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, para apoyar la educación y proteger a menores en entornos digitales.