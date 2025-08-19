El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está solicitando la colaboración ciudadana para identificar a una persona sospechosa del delito de Robo Agravado.
Los detalles:
- El incidente ocurrió el 4 de julio de 2025, a las 3:00 a.m., en un restaurante ubicado en Liberia, Guanacaste.
- El sospechoso, al parecer, ingresó forzando el techo del local.
- Presuntamente, sustrajo una caja registradora que contenía 2.000.000 de colones.
Descripción del sospechoso:
- Se trata de un masculino de contextura delgada.
- Vestía una camiseta sin mangas de color claro, short y utilizaba gorra.
El OIJ enfatiza la importancia de cualquier información que la ciudadanía pueda brindar para identificar al sospechoso.
Las personas pueden comunicarse de forma confidencial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.