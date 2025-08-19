El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está solicitando la colaboración ciudadana para identificar a una persona sospechosa del delito de Robo Agravado.

Los detalles:

El incidente ocurrió el 4 de julio de 2025, a las 3:00 a.m. , en un restaurante ubicado en Liberia, Guanacaste.

El sospechoso, al parecer, ingresó forzando el techo del local .

. Presuntamente, sustrajo una caja registradora que contenía 2.000.000 de colones.

Descripción del sospechoso:

Se trata de un masculino de contextura delgada .

. Vestía una camiseta sin mangas de color claro, short y utilizaba gorra.

El OIJ enfatiza la importancia de cualquier información que la ciudadanía pueda brindar para identificar al sospechoso.

Las personas pueden comunicarse de forma confidencial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.