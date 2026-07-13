Robo en finca bananera: OIJ busca hombre que se llevó moto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre sospechoso de participar en el robo de una motocicleta en el cantón de Matina, Limón.

La Subdelegación Regional de Batán informó que el hecho ocurrió el 14 de mayo de 2026, alrededor de las 2:10 p.m., cuando el sospechoso, en apariencia, ingresó a una finca bananera y sustrajo una motocicleta marca Serpento que permanecía estacionada en el sitio.

De acuerdo con la descripción brindada por las autoridades, el hombre es de contextura delgada, piel morena y, al momento del robo, vestía camiseta negra, short negro, sandalias blancas con negro, además de una gorra negra con vino y una cadena plateada.

El OIJ solicita a quienes puedan aportar información sobre la identidad o el paradero del sospechoso comunicarse al 800-8000-645, línea confidencial del Centro de Información Confidencial.