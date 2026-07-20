“Robo del siglo”, así cataloga el Gobierno la evasión fiscal

La evasión de impuestos le cuesta a Costa Rica cerca de ¢2,6 billones al año, una cifra que el Gobierno de la República calificó como el “robo del siglo” debido al impacto que tiene sobre las finanzas públicas y los recursos que el Estado deja de percibir.

De acuerdo con las autoridades, esas pérdidas equivalen a más de $5.600 millones anuales, monto que, según, permitiría financiar importantes proyectos de infraestructura sin necesidad de recurrir a endeudamiento.

Entre las obras que mencionó figuran la Ruta 1, la Marina de Limón, Ciudad Gobierno, la carretera a San Carlos, el proyecto Barranca-Limonal y el tren eléctrico. Además, afirmó que aún sobrarían recursos para construir escuelas y colegios de primer nivel.

Como parte de esa ofensiva, las autoridades reportaron el decomiso de mercancía valorada en más de ¢29 millones durante los últimos dos meses. Los operativos permitieron sacar del mercado más de 50.000 artículos ilegales y dos toneladas de alimentos sin registro sanitario en el Barrio Chino, además de más de 60.000 litros de licor decomisados en Grecia, Heredia y Guadalupe.

A esto se suma el desmantelamiento de una bodega en San Rafael de Alajuela donde se almacenaban más de 23 millones de cigarrillos de aparente contrabando, así como el decomiso de más de 1.000 pares de tenis comercializados de manera irregular en el distrito de La Merced.

Las inspecciones también dejaron al descubierto aparentes maniobras para evadir impuestos mediante la subvaloración de mercancías. En uno de los casos, un importador declaró 13 cajas con un valor de apenas $300, cuando su contenido tendría un valor aproximado de $50.000.

Asimismo, el Servicio Nacional de Aduanas detectó un contenedor con suplementos nutricionales ocultos. La investigación derivó en inspecciones a siete establecimientos donde se localizaron productos sin permisos del Ministerio de Salud, facturas con aparentes irregularidades y una estructura que, según las autoridades, simulaba operar mediante distintos negocios para reducir el pago de tributos.

De igual manera, durante la cadena nacional, el gobierno indicó que trabajan en una reforma para agilizar los procesos judiciales relacionados con el cobro de impuestos, al señalar que actualmente existen más de ¢400.000 millones en causas pendientes de resolución en el Poder Judicial.

Además, anunció que se reforzarán los controles para impedir la importación de vehículos de lujo con valores declarados por debajo de su precio real.