El robo y contaminación de contenedores en Costa Rica es una muestra de cómo el crimen organizado se ha sofisticado, en un delito que genera pérdidas millonarias y paraliza operaciones empresariales.

Expertos aseguran que ahora los criminales conocen, hasta con 72 horas de anticipación, cuándo y qué productos entrarán y saldrán del país. Esto ante la falta de controles más sofisticados.

Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reflejan que hasta a agosto del 2025, se han sustraído 96 contenedores.

Cocaína es la principal droga contaminante en contenedores – Fotografía Randall Sandoval

Octubre tiende a ser el mes con un pico de robo de contenedores, por lo que las cifras del 2024 (119 robos) podrían superarse.

Existen dos principales problemas de delito en contenedores:

Robo de contenedores, principalmente de importaciones

Contaminación de contenedores, que se da en mayoritariamente en las exportaciones.

Contaminación de contenedores

Costa Rica se ha posicionado como una bodega para la exportación e importación de droga desde diferentes países del mundo, lo que hace que el crimen organizado busque cada vez métodos más sofisticados para la contaminación de contenedores.

Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló los diferentes métodos utilizados por los grupos criminales para introducir droga en los furgones y cabezales.

Esconder droga en la parte de refrigeración.

Esconder droga dentro de pulpa de frutas.

Ocultar los paquetes en las tarimas de madera.

Contenedor ingresa al muelle sin droga y adentro lo contaminan.

“Hay algo que también se usa mucho y que lo vemos con mucha avidez, que era el tema del contenedor que ingresa al muelle sin droga y estando adentro lo contaminan”, mencionó el jerarca.

Soto detalló que existen varios métodos, pero el principal contaminante es la cocaína, la cual va dentro o arriba de los productos del contenedor.

Los furgones con piña y banano son los que principalmente son contaminados por el crimen organizado.

Robo de contenedores

Los transportistas se encuentran vulnerables ante esta situación por la dinámica comercial.

Los camiones con productos transitan en el país, principalmente en horarios nocturnos, de 5:00 p.m. a 5:00 a.m., lo que pone en riesgo a los transportistas por la falta de seguridad a esas horas.

“Difícilmente se puede cambiar la dinámica comercial porque las empresas de giro comercial por lo general solicitan que sus cargas lleguen a tempranas horas de la mañana antes de abrir los negocios para poder descargar los equipos de carga”, señaló Francisco Quirós, Vicepresidente Cámara Nacional de Transportistas de Carga.

Información privilegiada

Ante esta problemática, las autoridades policiales, en conjunto con representantes de Cámaras de transportistas, coordinan diferentes acciones en busca de la reducción de cifras.

“A lo largo de los años hemos tratado de buscar acciones junto con la Cámara de Transportistas o con algunas empresas del sector privado para tratar de desacelerar esto y algunas estrategias como colocar en los contenedores GPS o en los productos o en el cabezal”, explicó Michael Soto.

El jerarca del OIJ también indicó que como parte de las estrategias está “hacer caravanas para movilizar con algunos dispositivos de seguridad los productos para evitar estos riesgos”.

Martes y miércoles son los días que más robos de contenedores ocurren – Fotografía Catalina Mairena

Las autoridades lamentan que los criminales tengan tanto acceso a información privilegiada que compromete la seguridad de los transportistas y productos

“Lamentablemente, sigue ocurriendo porque obtienen los delincuentes información en la mayoría de los casos privilegiada de qué tipo de producto va en ese contenedor”, enfatizó el subdirector del OIJ.

Posibles soluciones

Para hacer frente a esta amenaza, el próximo 2 de octubre se celebrará el IX Congreso de Seguridad de Mercancías en la Cadena Logística en el Hotel Intercontinental.

Este evento es organizado por la Cámara Costarricense de Navieros (NAVE), la Cámara Nacional de Transportistas de Carga (Canatrac) y la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES).

El objetivo es reunir a expertos, autoridades y al sector privado para reforzar el compromiso contra el crimen organizado y desarrollar estrategias que garanticen un tránsito más seguro de las mercancías.

El congreso se enfocará en temas clave para modernizar la seguridad como:

Análisis del crimen: Se estudiarán los métodos de infiltración y el impacto económico de los delitos.

Se estudiarán los métodos de infiltración y el impacto económico de los delitos. Tecnología de punta: Se explorará el uso de inteligencia artificial y redes 5G para la prevención de robos y la detección de anomalías en tiempo real.

Se explorará el uso de para la prevención de robos y la detección de anomalías en tiempo real. Colaboración: Se discutirán soluciones tecnológicas y estrategias conjuntas entre aduanas, puertos, transportistas y exportadores.