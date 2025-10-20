Robo de combustible habría provocado balacera cerca de escuela

Este lunes se dio una alerta por una balacera en las cercanías de la escuela de Juan Viñas de Jiménez, en Cartago.

Según confirmaron las autoridades, el hecho se habría dado debido a un operativo relacionado con presunto robo y tráfico de combustible.

La detención fue el resultado de una alerta y seguimiento iniciado por personal de Recope.

El incidente escaló a una persecución con disparos reportados, y ocurrió en las cercanías de una escuela, lo que obligó a las autoridades a activar medidas de seguridad para proteger a la comunidad educativa.

Foto: MSP. Foto: MSP.

Los detalles

El detenido fue identificado con el apellido Vásquez, y es vecino de la provincia de Limón.

Foto: MSP.

Vásquez conducía un camión que contenía combustible de dudosa procedencia. El personal de Recope dio seguimiento al vehículo sospechoso y alertó a las autoridades policiales.

El sospechoso intentó evadir a la policía al percatarse de su presencia. Fue finalmente interceptado y detenido en las cercanías de la escuela local.

Durante el operativo se reportaron disparos, pero no se registraron personas heridas.

Se activó un operativo de resguardo en apego a los protocolos de seguridad para garantizar la integridad del personal y los estudiantes del centro educativo.

El caso ha quedado en manos de las autoridades judiciales. La investigación continuará para determinar el origen exacto del combustible transportado y para esclarecer todos los hechos del incidente.

El reporte de Cruz Roja