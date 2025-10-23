Un intento de asalto a un supermercado en San Francisco de San Isidro de Heredia terminó con la detención de uno de los sospechosos y el decomiso de evidencia, gracias a la intervención de la Policía Municipal.

En imágenes compartidas por las autoridades, se observa el momento en que 4 sujetos, a bordo de 2 motocicletas, llegan al comercio y presuntamente ejecutan el robo.

Coincidentemente, una patrulla de la Policía Municipal realizaba un recorrido preventivo por la zona y notó movimientos inusuales y la salida apresurada de personas del establecimiento, lo que alertó de inmediato a los oficiales.

Los agentes detectaron el intento de fuga de los sospechosos y se inició una persecución. Una de las motocicletas huyó hacia el oeste, mientras que la otra tomó dirección este, permitiendo que las autoridades le dieran seguimiento.

Tras varios kilómetros, los oficiales lograron interceptar a uno de los sospechosos, decomisar la motocicleta y recuperar parte de la evidencia del robo.

El detenido fue puesto a la orden de la Fiscalía de Heredia por el presunto delito de robo agravado, mientras las autoridades continúan con las diligencias para ubicar a los otros implicados.