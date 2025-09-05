La magia de “Así Canto Yo” sigue brillando en El Chalet, y esta vez fue Roberto Carvajal quien se robó todas las miradas (y los aplausos) con una interpretación que desbordó sentimiento y elegancia.
Durante su presentación, Carvajal interpretó la inolvidable balada “Algo de mí” de Camilo Sesto, mostrando una tranquilidad y naturalidad que encantó al público y conmovió al jurado.
Luciendo un atuendo completamente negro, acompañado por un saco que le dio un toque sobrio y sofisticado, Roberto dominó el escenario con seguridad.
El público no escatimó en ovaciones y lo aplaudió en cada momento posible, celebrando cada nota como si fuera la última.
“No estaba nervioso, pienso que me fue bien, creo que al jurado le gustó”, comentó el artista, con una sonrisa que reflejaba la satisfacción de una gran noche.