La magia de “Así Canto Yo” sigue brillando en El Chalet, y esta vez fue Roberto Carvajal quien se robó todas las miradas (y los aplausos) con una interpretación que desbordó sentimiento y elegancia.

Durante su presentación, Carvajal interpretó la inolvidable balada “Algo de mí” de Camilo Sesto, mostrando una tranquilidad y naturalidad que encantó al público y conmovió al jurado.

Luciendo un atuendo completamente negro, acompañado por un saco que le dio un toque sobrio y sofisticado, Roberto dominó el escenario con seguridad.

El público no escatimó en ovaciones y lo aplaudió en cada momento posible, celebrando cada nota como si fuera la última.