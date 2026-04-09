Robert Barrantes, diputado electo del Partido Pueblo Soberano (PPSO) por la provincia de Cartago, conocido por su perfil en redes sociales como Robert Junior, espera ser una de las figuras más importantes dentro de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa a partir de este 1º de mayo.

Según explicó el futuro legislador ante la consulta de Diario Extra, el reconocido pastor e influencer tiene una especial sensibilidad por estas poblaciones, por lo que espera trabajar por ellos una vez llegue a Cuesta de Moras.

“Cuando me pregunta de que me gustaría la verdad, me encantaría Niñez, Juventud y Adolescencia, porque es por lo que he trabajado durante todos estos años, también Adulto Mayor y Asuntos Sociales, porque me identifica mucho lo social”, comentó Barrantes.

Además, agrega que diseñaría estrategias para alejar las personas jóvenes del crimen organizado y el sicariato, pues menciona que tiene experiencia realizando conversatorios y abriendo espacios donde puedan sentirse escuchados.

“Llevo más de 12 años liderando grupos juveniles; he realizado en estos últimos 4 años visitas para dar charlas

ad honorem a centros educativos para fomentar el respeto, la empatía y el compañerismo y así evitar la violencia”, detalló.

El diputado electo del PPSO prometió que durante su gestión estará al pendiente del Ministerio de Educación Pública (MEP), sobre todo en el apartado de infraestructura, donde, aunque reconoce un buen trabajo estos cuatro años, manifiesta que siempre hay oportunidad de mejora.

“Felicito al ministro, don Leonardo, que se hizo un excelente trabajo, pero sabemos que hay muchos centros educativos que están pasando esas situaciones y lo mejor es que puedan este recibir una atención y esas voces de auxilio puedan ser atendidas en centros educativos por parte de los directores”, subrayó.

Barrantes forma parte de los 31 diputados oficialistas que a partir del 1° de mayo llegarán a ser la fuerza más grande del Congreso para los próximos cuatro años.

El ahora político tomó fama en los últimos años en plataformas digitales donde hacia videos apoyando la labor del presidente Rodrigo Chaves y de figuras de su gabinete.