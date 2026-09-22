Robert Junior impulsa reforma para poder bajar pasajeros que interrumpan al chofer del bus  

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Robert Junior impulsa una reforma a la Ley de Tránsito para agregar una causal más a la autoridad que tienen hoy los choferes de autobús para bajar pasajeros que pongan en peligro el viaje en estas unidades de transporte público.

Según el proyecto (expediente 25.790), la propuesta surge tras diversos incidentes de violencia y agresiones contra choferes, situaciones que ponen en grave peligro tanto a los pasajeros como a otros ciudadanos en la vía.

El texto argumenta que la distracción o interferencia con el conductor compromete la integridad física de quienes utilizan este servicio esencial. Por ello, se propone facultar legalmente el desalojo de usuarios que invadan el espacio del conductor o manipulen controles del vehículo sin permiso.

Agrega un nuevo inciso al artículo 47 de la Ley de Tránsito para que el chofer pueda sacar de la unidad al:

“Pasajero que interfiera con la conducción, ingrese indebidamente a la zona destinada al conductor, manipule los controles o dispositivos de seguridad del vehículo sin autorización, o distraiga al conductor de manera que ponga en riesgo la seguridad de la unidad, de sus ocupantes o de terceros”.

Ese mismo artículo ya establece otras causales que avalan al chofer sacar a un pasajero de una unidad de bus:

El consumo de alcohol o drogas dentro de la unidad.

El porte de objetos peligrosos.

La promoción de riñas o el lanzamiento de objetos.

Causar daños al vehículo o hacer un uso inadecuado de sus dispositivos

“Conductas de esta naturaleza no deben normalizarse dentro del transporte público; la persona conductora debe poder desempeñar sus funciones en condiciones que le permitan mantener su atención en la vía y conservar el control de la unidad, sin verse expuesto a que un pasajero ingrese injustificadamente a su espacio de trabajo o interfiera con la conducción”, indica el texto del proyecto.

La iniciativa debe ahora iniciar su trámite en la corriente legislativa.