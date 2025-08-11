La tienda de electrodomésticos y línea blanca, Gollo, ubicada en Pococí fue víctima de un robo en horas de la madrugada de este lunes.

Según trascendió, las autoridades policiales acudieron al llamado de una alerta de un sujeto que estaba en el techo del local.

Cuando los oficiales de Fuerza Pública llegan, encuentran que dentro de las instalaciones hay un orificio en el techo y una escalera, que aparentemente habría sido utilizada para el ilícito.

A pesar de que no hay una confirmación oficial de lo sustraído, versiones extraoficiales señalan que el robo del equipo electrónico podría ser de cifras millonarias.

En apariencia, los delincuentes habrían atacado el sistema de vigilancia con el que contaba el local.

Las autoridades judiciales llegaron al sitio para determinar lo ocurrido y se está en el proceso de investigación.

Fuentes judiciales cercanas indicaron que se está indagando si este hecho tiene relación con el caso del asalto en las instalaciones de Dekra ubicadas en La Marina de Guápiles, cantón de Pococí, en la provincia de Limón.

Este medio conoció de manera extraoficial que en estas fechas es cuando este tipo de almacenes son surtidos de mercadería para las compras que realizan los clientes para el Día de la Madre, el 15 de agosto.

Diario Extra consultó al almacén robado por las afectaciones económicas por este incidente y se está a la espera de la respuesta oficial.