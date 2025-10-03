La diputada oficialista, Ada Acuña, fue víctima de hurto en una actividad en Talamanca donde le robaron celular, identificaciones y credenciales.

Así lo dio a conocer mediante un comunicado de prensa la diputada en el que asegura ser víctima de hurto y le sustrajeron sus objetos personales.

“En las últimas horas, la diputada oficialista Ada Acuña, fue víctima de un hurto en el que le sustrajeron su bolso con objetos personales (billetera con tarjetas bancarias, identificaciones, y credenciales), computadora y el teléfono celular oficial, asignado por la Asamblea Legislativa”, apunta el comunicado.

Diputada Ada Acuña.

Ante esta situación, la fracción oficialista alerta a la ciudadanía a posibles intentos de suplantación de identidad, estafas y transacciones ilícitas.

Los hechos se dieron mientras Acuña se encontraba en una actividad en la Jornada Cívica Democrática en el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Talamanca.

Las pertenencias fueron sustraídas del carro oficial del Congreso.