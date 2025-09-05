El jefe del departamento de investigación y desarrollo de la Dirección de Programas Policiales preventivos del Ministerio de Seguridad, Manuel Cartín Sequeira, narró un hecho que llamó la atención en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Fue la experiencia de una maestra de inglés que quedó en shock luego de que le robaran su vehículo en una comunidad de Turrubares.

La docente, visiblemente afectada, lloraba en la sala de profesores cuando un estudiante se acercó preocupado por su estado.

El niño preguntó a los adultos qué le sucedía a su maestra. El guarda, para tranquilizarlo, le explicó que la profesora había sido víctima de un robo y que estaba pensando cómo llegaría a clases después de perder su carro.

Ante la respuesta, el menor pidió hablar con su padre por teléfono.

El hombre contactó a la directora del centro educativo y aseguró que el vehículo sería devuelto en cuestión de horas. Dos horas más tarde, efectivamente, el automóvil apareció, bajo el argumento de que el robo había sido un “error”.

“Cuando uno cree que no está sorprendido, se termina de sorprender”, comentó el jefe policial.

“El niño ya tiene una visión corrupta del poder y la autoridad”, agregó.