Roban armas del INA en La Uruca: Sospechosos agredieron a los guardas

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la recepción de una denuncia por el aparente robo de armas de fuego en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ubicado en La Uruca.

Los hechos se dieron en la mañana de este domingo, cuando en apariencia, sujetos intimidaron y agredieron a los guardas de seguridad del INA para entrar y sustraer varias armas de fuego del lugar.

Fotografía Issac Villalta

Se desconoce la cantidad exacta de lo sustraído.

Fotografía Issac Villalta

“Se recibió el reporte por parte del 9-1-1 donde se indicaba de un aparente asalto en las instalaciones del INA en la Uruca, donde al parecer varios sujetos llegaron al lugar e intimidaron y agredieron a los guardas de seguridad. Aparentemente habrían sustraído varias arma de fuego. Los agentes de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, así como de la Sección de Asaltos se encuentran atendiendo la escena”, indicó el OIJ.

Fotografía Issac Villalta

Grupo Extra consultó al Ministerio de Seguridad Pública y al INA sobre lo ocurrido, sin embargo, las consultas están en trámite.

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