El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración ciudadana para identificar a 2 hombres que figuran como sospechosos del delito de Hurto Agravado.

Uno de los sospechosos, aparentemente, distrajo a los presentes y obstaculizó la visibilidad utilizando una sombrilla.

Mientras tanto, el otro sospechoso, abrió la puerta del vehículo de la ofendida y tomó una cartera.

La cartera fue, al parecer, escondida en la pretina del pantalón del segundo sospechoso.

Los hechos ocurrieron el 14 de julio del 2025 a las 12:00 p.m. en Guápiles, Limón.

Descripciones de los sospechosos:

Sospechoso #1: Masculino, contextura gruesa, abdomen abultado, tez trigueña oscura, vestía camiseta color blanco, pantalón de mezclilla color azul, calzado color negro, gorra color blanco, utilizaba cubre bocas color blanco y sombrilla color negro.

Sospechoso #2: Masculino, contextura media, tez blanca, vestía gorra color gris, camiseta color turquesa, pantalón de mezclilla color azul, calzado color negro y utilizaba salveque color negro

Su rol: Cualquier información que pueda brindar para identificar a estas personas es indispensable. Puede comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.