Los operativos para derribar un búnker en la Ciudadela 25 de julio, en Hatillo, dieron a conocer que algunos vecinos de la zona robaban el servicio de agua y electricidad.

En las alamedas cercanas a un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi) desmantelado y en desuso, donde se instalaban los consumidores de crack, los pobladores cercanos hacían conexiones ilegales.

Por este motivo, los servicios públicos de estos vecinos eran pagados por el Estado, a pesar de que el bien inmueble estaba sin usar, según confirmó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José.

Diario Extra constató como los funcionarios municipales con equipo especial desconectaron los servicios públicos a varios vecinos.

Las autoridades policiales indicaron que algunas personas que viven en estas zonas también participan de manera indirecta en la venta de la droga y facilitar espacios a los consumidores que llegaban hasta el búnker.