River Plate obligado a reaccionar

Buenos Aires, Argentina, AFP. – Dos derrotas inesperadas ante equipos humildes, una eliminación prematura y un equipo con refuerzos pero sin respuestas tienen a River Plate contra las cuerdas, cuando apenas comenzó el segundo semestre y con el duelo del miércoles ante Gimnasia como otra presión inmediata.

El DT Eduardo Coudet, reemplazante del histórico Marcelo Gallardo, había tenido un excelente inicio con un invicto de siete partidos que ilusionaba a los hinchas, pero la racha empezó a cambiar con una derrota en el superclásico ante el archirrival Boca Juniors.

El Millonario mantuvo de todos modos el impulso y avanzó hasta las etapas definitorias en el torneo Apertura, aunque se desmoronó en la final frente a Belgrano de Córdoba, al que vencía 2-1 hasta los 85 minutos, pero el Pirata lo dio vuelta en una ráfaga, se impuso por 3-2 y le propinó una fuerte frustración a los millones de seguidores de River.

Tras el receso por el Mundial 2026, River volvió a la acción, pero la serie negativa se acentuó con una inesperada eliminación en la Copa Argentina ante Aldosivi (1-3), que sólo había ganado un partido en los últimos seis meses, y encendió las alarmas por rendimientos bajísimos en lo colectivo e individual.

El último gran golpe llegó el sábado pasado con una histórica caída por 1-0 como local ante el modesto Barracas Central, que se dio el gusto de ganar por primera vez en el estadio Monumental y profundizó el bajón anímico de un River que lleva un año y medio sin poder revertir un partido cuando queda abajo en la cuenta.

River ni siquiera consiguió torcer la historia con la participación de dos de sus refuerzos, los campeones mundiales Nicolás Otamendi y Ángel Correa, y se profundizaron las críticas por un juego que dista de ser el ideal, con una tenencia inofensiva del balón, nula profundidad y vulnerable en defensa.

“La responsabilidad es toda nuestra. Tenemos que seguir trabajando, dar otra cara. Entiendo el enojo de la gente. Estamos en el mejor club de Argentina, y tenemos que seguir. La única forma de salir es trabajando, intentando, dar la cara con personalidad y hacer las cosas bien. Los objetivos están claros, así que ojalá los resultados vengan muy rápido”, señaló Otamendi.

Coudet no hizo declaraciones tras el encuentro porque cumplía una suspensión, y tampoco habló ninguno de sus asistentes.