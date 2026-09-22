Rivales de La Sele convocan a mejores estrellas para esta fecha

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Las selecciones caribeñas de Curazao y Haití se consolidan como desafíos de alto nivel para Costa Rica en las competencias de la Concacaf.

En el caso del combinado curazaleño, ubicado en el puesto 82 del ranking FIFA y participante de la Liga A de la Liga de Naciones, destaca un plantel extendido valorado en 28 millones de euros.

Un dato clave de su estructura es que el 100 % de sus futbolistas milita en clubes del extranjero, reflejando una plantilla totalmente internacionalizada con un promedio de edad de 26,6 años.

Foto: AFP

La gran figura económica y táctica de Curazao es el defensor central Armando Obispo, del PSV Eindhoven, cotizado en 4 millones de euros.

El ataque y el medio campo están encabezados por futbolistas de la talla de Tahith Chong y Sontje Hansen, ambos tasados en 3,5 millones de euros, junto al volante Juninho Bacuna (1,7 M€). Esta nómina nutre su experiencia internacional en clubes europeos como el Burnley, Sheffield United y PSV Eindhoven.

Por su parte, la selección de Haití encara la Liga de Naciones de la Concacaf con la nómina oficial que destaca por una amplia presencia de legionarios distribuidos en diversas ligas de Europa y América del Norte.

Foto: AFP

Entre sus principales referentes en la convocatoria figuran el mediocampista Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), junto a los atacantes Wilson Isidor (Sunderland AFC) y Frantzdy Pierrot (AEK Atenas).

El bloque ofensivo y defensivo de Haití combina recorrido internacional y potencia física. En la línea de ataque sobresalen nombres como Fabrice “Fafà” Picault (Atlanta FC), Louicius Deedson (FC Sochaux) y Josué Casimir (Dynamo Moscú).

Mientras tanto, en la zona defensiva aportan solidez jugadores como Carlens Arcus (Angers SCO) y Hannes Delcroix (FC Lugano).

Costa Rica se medirá a Curazao el próximo jueves 24 de septiembre en el Estadio Ricardo Saprissa, mientras que contra Haití jugará el 27 de septiembre (visita) y el 4 de octubre (local).