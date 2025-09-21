El equipo Motagua de Honduras, rival de Liga Deportiva Alajuelense, por los cuartos de final de la Copa Centroamericana se quedó en un empate en su juego último del certamen local, antes de viajar a nuestro país. De locales se midieron la noche de este sábado a Juticalpa, con el que empataron 0 a 0. El choque fue en el estadio José de la Paz Herrera, el recordado “Chelato” Uclés.

La mañana de este domingo el club publicó en sus redes sociales que viajaban rumbo al Aeropuerto Juan Santamaría para medirse al león rojinegro. “Con la unidad que nos caracteriza, viajamos a Costa Rica para este próximo martes medirnos a LDA por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. ¡Vamos, equipo!”

El ciclón azul viene al mando del técnico Javier López.