Ripoll Medical Group y VITBIO se alían para desarrollar el uso de IA en medicina deportiva

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El centro de traumatología y cirugía ortopédica Ripoll Medical Group y la empresa de tecnología VITBIO han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) para colaborar en la investigación conjunta que permita ahondar en la aplicación de la inteligencia artificial y otras tecnologías en la prevención y recuperación de lesiones en deportistas de alto rendimiento.

Este acuerdo, firmado en la sede del centro médico en Madrid, se articula en torno a cuatro objetivos: conectar la experiencia deportiva con tecnologías como la IA avanzada y los sistemas ‘wearables’; extender la investigación y la medición a los entornos donde los deportistas entrenan y compiten; conectar el conocimiento médico con la experiencia de los entrenadores y la vivencia de los propios deportistas; y hacer accesible la información que aporta la medición avanzada.

El CEO de Ripoll Medical Group, Pedro Luis Ripoll junior, ha comentado, en una entrevista con la Agencia EFE, que estas herramientas les permiten conseguir “una medición concreta y objetiva, usando las matemáticas para valorar las patologías del aparato locomotor y la biomecánica de los pacientes”.

La plataforma OmniGmot de VITBIO combina unas plantillas equipadas con sensores y aplicaciones basadas en IA que capturan datos biomecánicos y de rendimiento durante el movimiento real.

De esta forma, el investigador de VITBIO, Jan Madrid, ha explicado que la información va del laboratorio a la pista, y viceversa, ya que los sensores de presión ofrecen unos datos en tiempo real mediante aplicaciones y algoritmos que luego son analizados por los equipos médicos para ofrecer su diagnóstico.

Uno de los aspectos más destacados por el doctor Javier Núñez, director del área de Biomecánica e investigación de Ripoll Medical Group, es, precisamente, que el desarrollo tecnológico vaya acompañado de la historia clínica del cuidado del paciente y que esos datos se usen para realizar análisis “con consecuencia”.

El doctor Pedro Luis Ripoll Pérez de los Cobos (c), traumatólogo y fundador de Ripoll Medical Group, posa en la foto de familia duante la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) entre el centro de traumatología y cirugía ortopédica Ripoll Medical Group y la empresa de tecnología VITBIO para colaborar en la investigación conjunta que permita ahondar en la aplicación de la inteligencia artificial y otras tecnologías en la prevención y recuperación de lesiones en deportistas de alto rendimiento. EFE/David Fernández

“Sobre todo lo que queremos ser es objetivos, claros con el paciente. Este tipo de estudios y de análisis nos ayudan a reflejar lo que el paciente siente y lo que nosotros queremos darle, cómo va a mejorar y a personalizar el tratamiento”, ha añadido el doctor.

Ripoll Medical Group, que colabora con EFE en la difusión de este contenido, está reconocido como Centro de Excelencia Médica de la FIFA desde 2103 y se ha especializado en traumatología y cirugía ortopédica, así como en el tratamiento de deportistas de élite en múltiples disciplinas.

Por su parte, la empresa taiwanesa VITBIO, centra su experiencia en el desarrollo de sistemas integrados de hardware ‘wearable’, software e inteligencia artificial y, en España, ya mantiene acuerdos con la Real Federación Española de Golf (RFEG) y la Asociación oficial de golfistas profesionales PGA en España. EFE