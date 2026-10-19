Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias de este domingo provocaron una emergencia en las cercanías del río Bermúdez, donde una familia de 11 personas quedó incomunicada luego de que la corriente arrasara el puente peatonal que utilizaban para cruzar el río.

Entre las personas que tuvieron que ser evacuadas había adultos mayores, además de varios animales que también quedaron en riesgo por las condiciones de la zona.

Foto: Randall Sandoval.

Los cuerpos de rescate intervinieron para sacar a los afectados y ponerlos a salvo.

Este lunes, las consecuencias de las lluvias todavía eran visibles en el sector; el puente sobre el río Bermúdez, en la ruta nacional 112, que comunica San Pablo con San Isidro de Heredia, amaneció cubierto de barro, piedras, lodo y ramas, mientras la destrucción del paso peatonal mantiene afectada la movilidad de la familia.