El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) reportó una erupción del volcán Rincón de la Vieja durante este jueves.

A pesar de que la elevación de gas fue de más de un kilómetro, no encontraron material peligroso que comprometiera a la población.

“Es un impulso de gas que se levanta, que alcanza unos 1.500 metros de altura, pero no vemos realmente algún material salir del volcán y caer otra vez, así que fue una erupción bastante pequeña en realidad”, expresó el vulcanólogo de la Universidad Nacional, Geoffroy Avard.

Los expertos manifestaron que este macizo ha tenido una actividad constante durante las últimas semanas.

“Si miramos un poco la actividad de este volcán en los últimos meses, desde el inicio del año, vemos que el volcán presentó algunas actividades eruptivas, después pasó por un periodo muy tranquilo, con algunos eventos aislados de muy baja amplitud y desde el fin de marzo tenemos eventos más frecuentes”, afirmó el experto.

La erupción más grande registrada hasta la fecha en el volcán Rincón de la Vieja fue el viernes 17 de abril, donde se pudo ver cómo el material se elevó aproximadamente 500 metros por encima del cráter.