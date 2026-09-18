Rincón de la Vieja registra erupción durante la madrugada 

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El volcán Rincón de la Vieja registró una erupción durante la madrugada de este viernes, según informó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori-UNA).

El evento ocurrió a las 2:16 a. m. y alcanzó una magnitud acústica de 4,7. Debido a las condiciones de oscuridad, no fue posible determinar la altura de la columna de material expulsado.

De acuerdo con el reporte del Ovsicori, la erupción fue de intensidad moderada y existe posibilidad de que se produzcan lahares por los flancos norte del volcán.

El organismo también indicó que el viento se dirige hacia el suroeste. La actividad del Rincón de la Vieja se mantiene bajo nivel de precaución.

El evento fue identificado mediante registros sísmicos y acústicos, además de una observación leve a través de las cámaras de monitoreo.