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Tres hombres resultaron heridos con arma blanca en aparentes riñas ocurridas entre la tarde del sábado y la madrugada de este domingo en distintos sectores de San José, según reportes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El primer caso se registró alrededor de las 6:30 p.m. del sábado, en avenida 14 y calle 10, en el distrito de Hospital. En apariencia, un hombre de apellido Chavarría, de 49 años, habría tenido una riña con otro sujeto en vía pública. Tras el incidente, fue trasladado al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.
El segundo hecho ocurrió aproximadamente a las 8:00 p.m. en el distrito de El Carmen, donde un hombre de apellido Arroyo, de 36 años y nacionalidad nicaragüense, habría resultado herido en el costado intercostal izquierdo durante una aparente riña en vía pública. El hombre fue llevado a un centro médico.
El tercer caso se reportó este domingo, a las 12:36 a.m., en Alajuelita. Según el OIJ, un hombre de apellido Altamirano, de 25 años, ingresó al Hospital San Juan de Dios con dos heridas de arma blanca en el tórax. En apariencia, también habría participado en una riña en vía pública.
Los tres casos se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar lo ocurrido.