Riña termina en tragedia: Hombre muere apuñalado

Un hombre de 37 años, de apellido Obregón, murió tras recibir una herida de arma blanca durante una riña ocurrida la mañana de este domingo en El Cacao de Nandayure, Guanacaste.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho fue reportado a las 11:50 a. m. La víctima se encontraba en el corredor de una vivienda junto a otros 2 hombres cuando, por razones que aún se investigan, se inició una discusión.

Según la investigación preliminar, uno de los involucrados ingresó a la casa, tomó un arma blanca y presuntamente hirió a Obregón en el pecho. El hombre falleció en el sitio, mientras el sospechoso huyó.

Minutos después, oficiales de la Fuerza Pública detuvieron al presunto agresor, un joven de apellido Ortiz, de 18 años, en el sector de Filadelfia, Carrillo.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia y el sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. El caso continúa bajo investigación.