Riña termina en ataque armado: Un herido y un detenido

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Un enfrentamiento ocurrido pasada la medianoche dejó como saldo un hombre herido por arma de fuego en el sector de Peñas Blancas, en el cantón guanacasteco de La Cruz, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el incidente ingresó a las autoridades judiciales de Liberia tras una alerta que movilizó a los cuerpos policiales hacia ese sector. La versión que se maneja hasta el momento apunta a que se produjo una riña entre dos sujetos por motivos que aún se investigan.

En determinado momento del altercado, uno de los involucrados sacó un arma de fuego y disparó contra el otro. La víctima, un hombre identificado con el apellido Sobalvarro, de 28 años, resultó con una herida de bala en el muslo izquierdo, por lo que requirió asistencia médica de emergencia.

Paralelamente, oficiales de la Fuerza Pública que acudieron al sitio lograron ubicar y detener al sospechoso del ataque, un hombre de apellido Díaz, de 25 años, quien fue puesto a la orden de las autoridades judiciales.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer las circunstancias que dieron esos hechos.







