Riña frente a escuela termina con 2 hombres apuñalados

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Una riña entre dos hombres terminó con ambos heridos con arma blanca la mañana de este viernes, en el sector de Dulce Nombre de Coronado, San José.

El incidente ocurrió frente a una escuela, donde se solicitó la presencia de Cruz Roja para atender a los afectados.

De acuerdo con Andrew Thomas, de la Cruz Roja de Moravia, la alerta ingresó alrededor de las 6:47 a.m. y una unidad de Coronado fue enviada al sitio.

Al llegar, los socorristas encontraron a un hombre de aproximadamente 26 años con una herida de arma blanca en la zona lumbar. Debido a la lesión, también se movilizó una unidad de soporte avanzado de Moravia para colaborar con su estabilización.

El paciente fue trasladado en condición estable, pero delicada, al Hospital Calderón Guardia.

Un hombre fue trasladado al hospital. Foto: Isaac Villalta.

En la escena también permaneció otro hombre, quien presentaba aparentemente una herida en el brazo y esperaba la llegada de otro recurso de ambulancia para recibir atención.

Las circunstancias que provocaron la riña y cómo se produjeron las heridas serán determinadas por las autoridades correspondientes.