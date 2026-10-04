Riña entre varios sujetos deja un fallecido en Pavas

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Una riña entre varios sujetos dejó como saldo un hombre fallecido en el sector de Pavas, la noche del sábado.

La víctima fue identificada con el apellido Moya, de 28 años.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió a eso de las 7:15 p.m, cuando la víctima se encontraba en vía pública y, en apariencia, tuvo una riña con varios sujetos, quienes lo hieren en varias ocasiones con un arma blanca en la espalda.

Moya fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde minutos después fue declarado fallecido.

Agentes judiciales mantienen el caso en investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

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