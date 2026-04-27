Una riña entre aficionados durante el partido entre Puntarenas FC y Deportivo Saprissa, disputado este domingo, dejó como saldo 3 personas detenidas luego de que incluso se registraran agresiones contra oficiales de la Fuerza Pública, según pudo confirmar Grupo Extra.

De acuerdo con el reporte policial, el incidente inició cuando personal de seguridad privada alertó sobre un intento de robo de una cadena de oro a un aficionado por parte de un integrante de una de las barras presentes en el estadio.

Al intentar evitar el hecho, se generó una riña entre varias personas, lo que obligó a la intervención tanto del equipo de seguridad privada como de oficiales de la Fuerza Pública destacados en el operativo del encuentro.

“Una vez que los policías ingresaron a la gradería observaron la situación, con presencia de varias personas alteradas, empujones, golpes y resistencia a las órdenes verbales emitidas por los funcionarios policiales”, destacaron las autoridades.

En medio de la intervención, varios sujetos vinculados a estos grupos de aficionados arremetieron físicamente contra los oficiales, propinándoles golpes, patadas y otras agresiones.

Producto de estos hechos, 3 personas fueron detenidas y puestas a las órdenes del Ministerio Público para el respectivo proceso judicial.