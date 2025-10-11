Un hombre de 30 años, de apellido López y nacionalidad nicaragüense, resultó herido de arma blanca tras una riña ocurrida dentro de una vivienda en el sector de La Carpio, en La Uruca, durante la madrugada de este sábado.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se reportó alrededor de las 2:08 a. m., cuando, en apariencia, el afectado se encontraba dentro de la casa junto a otro hombre y, por razones que aún investigan, se generó una discusión que terminó en agresión.

“En apariencia el ofendido, de nacionalidad nicaragüense, tuvo una riña con otro masculino, aparentemente esto dentro de una vivienda y supuestamente en un momento dado el otro masculino habría sacado un arma blanca y en apariencia hirió en el tórax a este masculino”, detalló el OIJ.

López fue trasladado a un centro médico, donde recibió atención por la herida sufrida.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar al responsable.