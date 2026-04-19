Riña deja un hombre herido por arma blanca en La Carpio

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Un violento incidente en el sector de La Carpio dejó a un hombre gravemente herido tras un ataque con arma blanca la noche del sábado, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Un sujeto identificado como de apellido Soza, de 34 años, resultó herido tras una riña en la vía pública. Los informes preliminares indican que el altercado se produjo entre el ahora ofendido y otro sujeto.

Durante el enfrentamiento, Soza recibió una herida por arma blanca en la axila. Debido a la naturaleza de la lesión, fue necesario su traslado inmediato a un centro médico para recibir atención profesional.

Las autoridades judiciales mantienen las investigaciones activas para esclarecer la dinámica de lo sucedido. El objetivo de los agentes es dar con el paradero de la persona sospechosa de cometer la agresión.