Rihana Mora San Riels brilla con récord y boleto mundialista

La atleta costarricense Rihana Mora San Riels brilló en el Campeonato Centroamericano de Atletismo en Managua, Nicaragua. La joven U-18 tuvo una actuación destacada en los 100 metros planos.

La velocista de Coto Brus ganó el oro con un tiempo de 11.70 segundos. Con esa marca, impuso un nuevo récord del campeonato, superando el registro anterior vigente desde 2016.

La medalla de plata fue para Shelly Reyes Pérez con 11.96, mientras que el bronce lo obtuvo Valeria Villavicencio Saravia. La final reunió a varias de las mejores atletas de la región.

Con este resultado, Rihana también aseguró su clasificación al Mundial Juvenil U-20 en Eugene, Estados Unidos.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborar de Grupo Extra