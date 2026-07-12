Rihana Mora hace historia con un nuevo récord de Costa Rica

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La velocista costarricense Rihana Mora brilló en el Campeonato NACAC U-18 y U-23, que se disputa en Tlaxcala, México, al conquistar la medalla de bronce en la prueba de los 100 metros planos.

La atleta nacional completó la final con un tiempo de 11.59 segundos, resultado que no solo le permitió subir al podio, sino que también estableció un récord nacional en la categoría U-18. Mora mejoró su propia marca de 11.70 segundos, registrada en mayo de este año.

El oro quedó en manos de la bahameña Jazae Johnson, quien detuvo el cronómetro en 11.42 segundos, mientras que la jamaiquina Malayia Duncan se adjudicó la medalla de plata con un registro de 11.54. La costarricense completó el podio con su destacada actuación.

La presea representa uno de los resultados más importantes para la delegación nacional en el certamen regional y confirma el crecimiento de Mora como una de las principales promesas del atletismo costarricense.

La participación de la Selección de Atletismo U-18 y U-20 de Costa Rica en el Campeonato NACAC contó con el respaldo del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), entidad que apoyó el desplazamiento de la delegación al evento internacional.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra