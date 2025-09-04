El ciclista colombiano Rigoberto Urán estuvo de visita en Costa Rica y presentó proyecto llamado “Jóvenes Promesas”. Se trata de iniciativa que de la mano de Ciclo Boutique patrocina a ciclistas de ligas menores y brinda charlas motivacionales a niños y jóvenes deportistas.

La actividad se realizó en Ciclo Boutique, San José, donde Urán compartió con la prensa y con el público detalles de su proyecto, enfocado en apoyar el talento emergente y transmitir valores como la perseverancia, el esfuerzo y la pasión por el deporte.

“Yo también fui un joven con sueños y sé lo importante que es contar con apoyo y motivación. Con ‘Jóvenes Promesas’ queremos dar esa mano a las nuevas generaciones, porque el ciclismo y el deporte son caminos que transforman vidas”, expresó Rigo.

Los primeros beneficiados del programa son Camila Quesada de San Carlos, Isaac Campos de Pérez Zeledón, y Emiliano Fernández Sojo de Cartago. También hay embajadoras, ellas son Alexa Chaves y Alejandra Murillo.

“Con esta iniciativa, Urán refuerza su compromiso con el desarrollo del ciclismo en la región y consolida su vínculo con Costa Rica, un país que lo recibe con admiración y entusiasmo”, detallaron los organizadores.

Los jóvenes lucirán uniformes de la marca Go Rigo Go, creados por Rigoberto Urán y su esposa Michelle Durango en 2013 en Medellín, Colombia. Más de 15 años como ciclista profesional lo hace un experto en saber lo que necesitan los deportistas y ha decidido compartir con los más pequeños.