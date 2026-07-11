Licda. Laura Mora Camacho

Presidenta UNEBAN

De conformidad con la legislación vigente, todo patrono (sea éste una entidad pública o privada) tiene la obligación de asegurar a sus colaboradores contra los Riesgos del Trabajo. Así lo dispone la normativa vigente.

Hoy, en Costa Rica, existen dos compañías aseguradoras que tienen a disposición del mercado, este tipo de seguro: el Instituto Nacional de Seguros (INS la compañía aseguradora del Estado costarricense) y MNK Seguros Compañía Aseguradora S.A.

Cuando hablamos de “Riesgos del Trabajo”, la legislación se refiere a accidentes de trabajo y a enfermedades laborales. Hoy, nos vamos a referir específicamente a los accidentes del trabajo y en otra ocasión lo haremos con las enfermedades del trabajo.

El seguro de RT (como popularmente lo conocemos) es un seguro dirigido a los trabajadores, que cubre los accidentes y las enfermedades laborales, que les ocurre a los trabajadores en sus trabajos o como consecuencia del trabajo que desempeñan.

Los accidentes del trabajo son los que le ocurren al trabajador como causa de la labor que desempeña, o como consecuencia de esta labor. Este trabajo, debe ser remunerado, dirigido y subordinado. El código de Trabajo se refiere también a agravaciones o reagravaciones que sean consecuencias directas, inmediatas e indudables, para ser objeto de este seguro. También, en otra ocasión, nos referiremos al caso del trabajador independiente.

Los accidentes laborales, deben ocurrir, cuando el trabajador se encuentre bajo subordinación o dependencia del patrono y se refieren a circunstancias que le puedan producir la pérdida temporal o permanente de la capacidad laboral o la muerte.

La legislación también contempla como accidentes de trabajo, a aquellos riesgos que pueden ocurrir en el trayecto que el trabajador recorre entre su domicilio y el lugar de trabajo o viceversa, siempre y cuando este no tenga desvíos, variaciones o interrupciones, por motivos personales.

Es decir, si el trabajador hace en “mandadito personal”, desviándose de su trayecto habitual y le ocurre un accidente, éste no será cubierto por el seguro, en principio, salvo algunas circunstancias discutibles y atendibles con la aseguradora, ocurridas por caso fortuito o fuerza mayor.

El patrono, es quien debe iniciar el proceso de aplicación del seguro de RT, por medio del llenado y presentación del “aviso de accidente” ante la aseguradora con la que suscribió la póliza, para que así, el trabajador pueda recibir las prestaciones médicas, como tratamiento, medicación, terapia y, posteriormente, la valoración de las secuelas que el accidente deja al trabajador y se le determine pérdida temporal o permanente de su capacidad laboral, culminando con la indemnización correspondiente.