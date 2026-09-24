Ridículo tricolor: La Sele deja ir un 3-0 y cae en casa

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Selección de Costa Rica vivió una auténtica pesadilla en su estreno en la Concacaf Nations League y en el primer partido oficial de Fernando “Bocha” Batista, al caer 3-4 ante Curazao.

El encuentro, que significaba el debut oficial de Fernando “Bocha” Batista al frente de la Tricolor, terminó en un colapso inesperado luego de que el equipo costarricense dilapidara una ventaja de tres goles.

El arranque del partido fue inmejorable para el conjunto nacional, que antes de los cinco minutos abrió el marcador gracias a una anotación de Orlando Sinclair.

La intensidad costarricense se mantuvo en el primer tiempo y Carlos Mora emergió como la gran figura al marcar dos goles, llevando el marcador a un contundente 3-0 antes del descanso.

Foto: Mauricio Aguilar

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras el entretiempo. Curazao adelantó sus líneas, consiguió descontar y aprovechó la pérdida de control de la Tricolor para adueñarse del encuentro hasta conseguir el empate, desatando la frustración y los primeros señalamientos desde las gradas.

Foto: Mauricio Aguilar

En el tramo final, ante una afición golpeada que comenzó a silbar e incluso a cantar el “olé” en contra de la Sele, el equipo visitante asestó el golpe definitivo para consumar el 3-4 final. Esta dolorosa derrota mantiene a Costa Rica a punto de cumplir un año sin ganar y coloca el inicio del proceso de Batista bajo una enorme presión.