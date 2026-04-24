Ricketts rompe una marca de 22 años en los 100 metros

El velocista costarricense Alejandro Ricketts Martínez hizo historia al imponer un nuevo récord nacional en los 100 metros planos.

El registro lo consiguió durante el Campeonato Nacional de Clubes y Municipios, disputado en Bogotá, Colombia.

El atleta, representante de la Asociación de Atletismo de Escazú, marcó un tiempo de 10.22 segundos. Con este resultado, además, se ubicó en el segundo lugar de la final.

La nueva marca supera un récord que se mantuvo vigente por más de 22 años. El anterior pertenecía al también costarricense Bob Sharton Colville, quien registró 10.32 segundos en 2004, en Michigan, Estados Unidos.

Este resultado proyecta a Ricketts hacia competencias internacionales como el Campeonato Panamericano Mayor y los Juegos Centroamericanos del Caribe.

El atleta volverá a competir este sábado en los 200 metros planos.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra