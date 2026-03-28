Una noche de recuerdos, emociones y canciones que han marcado generaciones fue la que vivieron miles de seguidores de Ricardo Montaner, en el marco de su gira “El Último Regreso Tour”, un esperado reencuentro cargado de romanticismo.

Montaner demostró su voz impecable durante el espectáculo.

La espera terminó en medio de aplausos, gritos y una emoción contenida que finalmente encontró salida cuando el artista apareció en el escenario a las 7:50 p.m., desatando la euforia del público, iniciando una velada especial.

“Pura vida costarricenses”, gritó con entusiasmo el venezolano.

El artista no tardó en conectar con su público y abrió la noche con “Yo te amé”, para luego dar paso a “Será”, desatando suspiros y recuerdos entre los asistentes.

Así, canción tras canción, fue construyendo una atmósfera íntima en la que cada letra parecía tener un destinatario en la multitud.

Aryeri Araya Tibás Vine junto al club de fans “Amores” que tenemos con varias amigas. Este espectáculo no podíamos perdérnoslo y más sabiendo que podría ser su última vez en el país. Él es un gran artista de muchas generaciones.

A lo largo del concierto, Montaner interpretó una amplia lista de sus grandes éxitos, en un recorrido musical que incluyó temas como “Bésame”, “Tan enamorados”, “Me va a extrañar” y “La gloria de Dios”, manteniendo la emoción de principio a fin.

La intensidad fue en aumento hasta alcanzar uno de los puntos más altos de la noche, cuando sonaron los acordes de “El poder de tu amor” y “La cima del cielo”. En ese instante, el público se convirtió en un solo coro, coreando cada estrofa con emoción desbordada.

Daniela Acuña Buenos Aires Este concierto fue muy significativo para mí porque le regalé a mi mamá la entrada por cumplir 50 años. Ambas lo disfrutamos como nunca, incluso hasta lloramos de la emoción de haber presenciado a Montaner tan de cerca. El espectáculo a nivel acústico estuvo maravilloso.

En medio de ese ambiente, Montaner hizo una pausa para abrir su corazón ante los presentes: “Este reencuentro con ustedes significa para mí algo muy especial. La última vez que me despedí hace tres años fue aquí en Costa Rica, pero Dios permitió que tuviéramos una cita más y espero que en este encuentro tengan el corazón tan lleno como el mío”, externó el artista en medio del espectáculo.

Al cierre de la velada, quedó la sensación de haber sido parte de un momento único, en una presentación que, según todo apunta, podría convertirse en la última vez que el artista se presente en el país, haciendo de esta noche un recuerdo aún más especial para sus seguidores.