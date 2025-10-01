El Deportivo Saprissa confirmó que el lateral derecho Ricardo Blanco recibió el alta médica para reincorporarse a los trabajos con el resto de sus compañeros. La noticia se dio a conocer justo 2 años y 4 meses después del último encuentro disputado por el carrilero de 36 años.

La última vez que Blanco tuvo participación fue, específicamente, el 29 de mayo de 2023 en la gran final ante Liga Deportiva Alajuelense. Los morados ganaron su estrella 38 en aquel momento.

De acuerdo con el departamento médico del cuadro tibaseño, Blanco se ha sometido a múltiples operaciones, “entre siete u ocho”, desde aquella lesión en su tobillo derecho en julio de 2023. En tiendas saprissistas esperaban con ansias el regreso a los entrenamientos del lateral, quien supo ser un referente en varios títulos del club.

Blanco se ha consagrado campeón en seis oportunidades desde sus inicios vistiendo la casaca del “Monstruo”. Entre sus títulos hay cuatro campeonatos nacionales, una Liga Concacaf y una Super Copa.

Figuras como Mariano Torres y el director de la Comisión Técnica morada, Erick Lonis, declararon la importancia de poder contar de nuevo con Blanco. “Si Dios quiere, Ricardo (Blanco) esperemos que pueda estar de nuevo en una cancha, eso hace que el nivel empiece a levantar cada vez más”, declaró Mariano Torres.

De hecho, Lonis apuntó la importancia de recuperar figuras y poder tener la plantilla lo más completa posible. “Yo creo que poco a poco vamos incorporando jugadores que nos van a ir aportando. Todos son importantes y lo de Ricardo es digno de reconocer”, dijo Erick Lonis.

El Saprissa informó que el defensor deberá pasar por un proceso de readaptación antes de poder pisar las canchas de manera oficial; no obstante, el alta médica ya la tiene para poder entrenar junto al resto del grupo.

Jorge Alpízar Solano / Colaborador