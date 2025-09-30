Saprissa confirmó que el lateral derecho Ricardo Blanco recibió el alta médica para reincorporarse a los trabajos con el resto de sus compañeros. La noticia trasciende justo dos años y cuatro meses después del último encuentro disputado por el carrilero de 36 años.

La última vez que Blanco tuvo participación fue, específicamente, el 29 de mayo de 2023 en la gran final ante Liga Deportiva Alajuelense. Los morados ganaron su estrella 38 en aquel momento.

De acuerdo con el departamento médico del cuadro tibaseño, Blanco se ha sometido a múltiples operaciones, entre siete u ocho, desde aquella lesión en su tobillo derecho en julio de 2023.

En un comunicado oficial, el Saprissa informó que el defensor deberá pasar por un proceso de readaptación antes de poder pisar las canchas de manera oficial; no obstante, el alta médica ya la tiene para poder entrenar junto al resto del grupo.

Escrito por: Jorge Alpízar Solano

Colaborador